Политика
REGNUMВ России сформировано новое правительство
Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС. Вице-премьером России — полномочным представителем президента России в Дальневосточном Федеральном округе остался Юрий Трутнев.
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Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера
Происшествия
Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе
Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.
Политика
Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Авто
Datsun обновил в России седан Datsun on-DO
Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
Политика
Путин назначил Фалькова министром науки и высшего образования России
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ.
Происшествия
В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки
По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Футбол
Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Здоровье
Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая
Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Политика
Юрий Чайка может стать новым полпредом президента в СКФО
Экс-генпрокурор России Юрий Чайка может быть в скором времени назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
Экономика
Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию
По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Экономика
Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года
«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Армия и оружие
Военные модернизируют систему ПРО Москвы
Шоу-бизнес
Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»
Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
Кино
Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе
Во время церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США журналисты издания Explore Entertainment выяснили, что Мартин Скорсезе готовится к съемкам следующего фильма, главные роли в котором исполнят названные выше актеры.
Политика
Медведев поздравил новое правительство с началом работы
На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Общество
Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира
Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Шоу-бизнес
Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах
Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Армия и оружие
Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии
Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой
Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
Общество
Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»
Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».