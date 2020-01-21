Политика

REGNUMREGNUMВ России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС. Вице-премьером России — полномочным представителем президента России в Дальневосточном Федеральном округе остался Юрий Трутнев.
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Чем известны новые члены правительства

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Белоусов назначен первым вице-премьером

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Телеканал 360°13:21

В России сформировано новое правительство. Кабмин, предложенный Михаилом Мишустиным, утвердил президент Владимир Путин

Эхо Москвы15:01

Новый состав правительства. Полный список

РБК12:27

Путин сформировал новое правительство

РИА Новости13:28
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Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
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Напомним, что обновлённый седан Datsun on-DO 2020 модельного года получил более современный дизайн с модернизированным передним бампером и иной формой боковых зеркал со светодиодными указателями поворотов.
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Путин назначил Фалькова министром науки и высшего образования России

Президент России Владимир Путин назначил Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ.
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В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
РИА Новости 16:00
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Футбол

Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".
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Врачи подозревают лихорадку денге у президента Парагвая

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитесу мог заразиться лихорадкой денге на фоне вспышки заболевания в стране, заявил министр здравоохранения Парагвая Хулио Маззолени.
Газета.Ru 17:55
Политика

Юрий Чайка может стать новым полпредом президента в СКФО

Экс-генпрокурор России Юрий Чайка может быть в скором времени назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Регион online 07:46
Политика

Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США

Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.
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Экономика

Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора.
Повестка дня 19 января в 11:26
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости вчера в 09:08
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Армия и оружие

Военные модернизируют систему ПРО Москвы

Газета.Ru 16:40
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Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»

Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».
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Кино

Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

Во время церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США журналисты издания Explore Entertainment выяснили, что Мартин Скорсезе готовится к съемкам следующего фильма, главные роли в котором исполнят названные выше актеры.
Телепрограмма вчера в 06:53
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Газета.Ru 00:40
Политика

Медведев поздравил новое правительство с началом работы

На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.
Известия 16:55
Общество

Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира

Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.
Известия 13:30
Шоу-бизнес

Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
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Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
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Расставшаяся с мужем Пелагея поделилась трогательным видео с дочкой

Певица Пелагея, недавно расставшаяся с мужем, поделилась в Instagram трогательным видео с дочерью.
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Пресс-секретарь завода в Полярном объяснила слова о «тварях пиндосовских»

Руководитель группы по связям с общественностью АО «10 СРЗ», располагающейся в городе Полярный в Мурманской области, Ольга Попова в разговоре с РБК объяснила эмоциями свой комментарий во «ВКонтакте», в котором она обратилась к журналистам словами «твари пиндосовские».
РБК 14:35
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