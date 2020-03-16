Коронавирус
RT на русскомМишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС. Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.
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Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Культура
Медведева выступит в образе Сейлор Мун в Японии. Отменять представление не планируют
Организаторы не планируют отменять шоу в Японии, главную роль в котором исполняет российская фигуристка Евгения Медведева в образе Сейлор Мун.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Общество
В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса
Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Здоровье
Диетологи назвали 6 продуктов, которые ошибочно считают полезными
Общество
Британские магазины призвали покупать меньше и не паниковать
Британский розничный консорциум, представляющий несколько сетей супермаркетов, обратился к покупателям с призывом остановить панику и чрезмерные покупки из-за коронавируса, пишет Reuters.
Финансы
Китай пошел против глобального тренда
Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.
Общество
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
ДГТУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса. Ранее эту меру применили в Южном федеральном университете.
Общество
Роспотребнадзор: через наличные деньги может передаваться коронавирус
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, 15 марта предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.
Происшествия
В Твери возбуждены дела после пропажи двух подростков
Происшествия
В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Политика
В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных
В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Общество
Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса
Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Спорт
Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо
Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако»
Предыдущий контракт Головина с «Монако» действовал до 30 июня 2023-го.