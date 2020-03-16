Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС. Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.
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Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

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Организаторы не планируют отменять шоу в Японии, главную роль в котором исполняет российская фигуристка Евгения Медведева в образе Сейлор Мун.
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Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
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В Минобороны сообщили о случайном выстреле из вертолетной пушки в Чите

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Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
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В России могут расширить перечень оснований для увольнения военных

В России могут появиться новые основания для увольнения военных из армии.
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Российские войска получат новые бронеавтомобили

Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
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Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
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Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо

Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
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