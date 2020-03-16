Коронавирус

15-news.ru15-news.ruВ России школьные каникулы из-за коронавируса могут продлить

В некоторых российских регионах будут продлены школьные каникулы из-за распространения опасного коронавируса. Как стало известно 15-news.ru, также учеников могут отправить на каникулы досрочные. Подобные рекомендации регионы получили от областных министерств образования.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Школьникам собираются продлить каникулы в нескольких регионах России

Пятый канал16 марта в 09:25

В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

РБК16 марта в 06:28

Коронавирус продлит каникулы новосибирским школьникам

Новосибирские новости16 марта в 08:57

Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы

Gazeta.SPb16 марта в 08:57

В РФ могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Мой Брянск16 марта в 07:29

Ряд регионов России продлит школьникам каникулы

Ридус16 марта в 09:21

Новосибирский минобр о борьбе с коронавирусом: школьникам продлят каникулы, студентов отправят домой

НГС16 марта в 01:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Lenta.ru 01:41
Общество

В АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами

Представители АКОРТ пояснили пустые полки, которые все чаще встречаются в магазинах страны, возникшими в связи с повышенным спросом логистическими проблемами.
Актуальные Новости 03:42
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости 03:03
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Московский Комсомолец 04:07
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Lenta.ru 04:32
Футбол

Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги. У футболистов новый челлендж

Ларссон бросил вызов одноклубникам Самюэлю Жиго и Гусу Тилу, а также отцу — экс-форварду сборной Швеции Хенрику Ларссону. pic.twitter.com/RceIfcClwD — Великий Тветор (@greattvetor) March 18, 2020 Из-за эпидемии коронавируса в магазинах резко вырос спрос на туалетную бумагу.
Спорт-Экспресс 03:55
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Энергетика

Нефть дорожает после падения до нового минимума

В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.
ГЛАС.RU 02:38
Общество

«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца

Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 03:04
Экономика

Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян

Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Известия 04:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей

Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
REGNUM 04:01
Гаджеты

Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus

Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
News.ru вчера в 16:15
Спорт

Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
РИА Новости 04:22
Здоровье

Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
News-24.ru 15 марта в 06:14
Общество

Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Ugpressa.ru 04:01
Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
РБК вчера в 18:55
Здоровье

В Брянской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

"В связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) правительство Брянской области постановляет ввести на территории Брянской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности", - говорится в документе.
РИА Новости 04:27
Шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Зарубина не смогла выдержать такого нервного напряжения, и упала в обморок после завершения передачи прямо в съемочном павильоне.
RuNews24.ru 01:50
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

Известия 01:23
Политика

Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов

На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Ведомости вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное