Коронавирус
15-news.ruВ России школьные каникулы из-за коронавируса могут продлить
В некоторых российских регионах будут продлены школьные каникулы из-за распространения опасного коронавируса. Как стало известно 15-news.ru, также учеников могут отправить на каникулы досрочные. Подобные рекомендации регионы получили от областных министерств образования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы
Gazeta.SPb16 марта в 08:57
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Здоровье
В Италии протестируют препарат от коронавируса
В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Общество
В АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами
Представители АКОРТ пояснили пустые полки, которые все чаще встречаются в магазинах страны, возникшими в связи с повышенным спросом логистическими проблемами.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные
В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Футбол
Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги. У футболистов новый челлендж
Ларссон бросил вызов одноклубникам Самюэлю Жиго и Гусу Тилу, а также отцу — экс-форварду сборной Швеции Хенрику Ларссону. pic.twitter.com/RceIfcClwD — Великий Тветор (@greattvetor) March 18, 2020 Из-за эпидемии коронавируса в магазинах резко вырос спрос на туалетную бумагу.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Энергетика
Нефть дорожает после падения до нового минимума
В ходе прошлой сессии стоимость нефти опустилась ниже 29 долларов. Это самое низкое значение с 2016 года.
Общество
«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца
Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Путин допустил выделение средств ФНБ на поддержку россиян
Поддержка ряда категорий россиян может быть осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Ущерб для конгрессно-выставочной отрасли РФ оценили в 50 млрд рублей
Москва, 18 марта 2020, 11:01 — REGNUM Более 300 выставок и конгрессов могут быть отменены в России в 2020 году из-за распространения коронавируса, что причинит отрасли ущерб, превышающий 50 млрд рублей, и обернётся серьёзными последствиями.
Гаджеты
Компания Apple выпустит 2 бюджетных смартфона iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Компания Apple занимается созданием новых бюджетных смартфонов.
Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта
Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
Здоровье
Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта
Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
Общество
Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты
Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
Здоровье
В Брянской области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
"В связи с угрозой распространения на территории Брянской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) правительство Брянской области постановляет ввести на территории Брянской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности", - говорится в документе.
Шоу-бизнес
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Зарубина не смогла выдержать такого нервного напряжения, и упала в обморок после завершения передачи прямо в съемочном павильоне.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.