В некоторых российских регионах будут продлены школьные каникулы из-за распространения опасного коронавируса. Как стало известно 15-news.ru, также учеников могут отправить на каникулы досрочные. Подобные рекомендации регионы получили от областных министерств образования.

В России школьные каникулы из-за коронавируса могут продлить

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