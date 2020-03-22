Коронавирус

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства в воскресенье, 22 марта.
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Российские швейные предприятия подключились к производству масок

РИА Новостивчера в 21:02

Мантуров сообщил о выпуске швейными предприятиями многоразовых масок

РБКвчера в 14:03

Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски

RT на русскомвчера в 11:33

Российские швейные предприятия начнут производить многоразовые маски

Ёлдашвчера в 12:35

Российские швейные предприятия занялись многоразовыми масками

Вести.Ruвчера в 11:45

В России начали шить многоразовые медицинские маски

Комсомольская правдавчера в 12:52

Российские швейные предприятия начали шить медицинские маски

Интерфаксвчера в 11:24
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Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском вчера в 21:30
Здоровье

Признак заражения тяжелой формой коронавируса назван

МедиаПоток 21 марта в 04:01
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Происшествия

В Новосибирской области более 1,6 тысячи человек помещены на карантин

Более 1,6 тысячи человек в Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава облминздрава Константин Хальзов.
РИА Новости вчера в 23:55
Единоборства

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса

Как сообщается на сайте «Газета. ru», боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию.
Лезги газет вчера в 23:13
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец 21 марта в 11:23
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com вчера в 05:42
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Культура

Открытие выставки Пушкинского музея «От Дюрера до Матисса» пройдет в прямом эфире

ТАСС вчера в 08:18
Происшествия

Три прилетевших из Вьетнама жителя Приамурья находятся на самоизоляции

Трое жителей Приамурья - двое взрослых и ребенок, вернувшиеся из Вьетнама, у которых по прилету было зафиксировано незначительное повышение температуры тела, находятся на самоизоляции под наблюдением врачей, сообщили журналистам в понедельник в минздраве региона.
РИА Новости 00:15
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика

Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением

Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
ТАСС вчера в 22:31
Технологии

США объединили против коронавируса суперкомпьютеры

США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.
РИА Новости вчера в 21:32
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Общество

В США резко выросли продажи огнестрельного оружия

Скачок спроса на огнестрельное оружие наблюдается во многих штатах США из-за распространения коронавирусной инфекции, передает 21 марта телеканал ABC.
Красная весна вчера в 00:13
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Общество

Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перестать ощущать вкус еды или различать запахи.
Live24 вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 14:44
Общество

Певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

DP.RU вчера в 12:11
Гаджеты

Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о том, что смартфон Redmi Note 9S, который официально анонсируют 26 марта, уже можно предзаказать во вьетнамских интернет-магазинах.
Megaobzor.com вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
ГлобалМСК.ру вчера в 12:57
Политика

На президентских выборах в Абхазии побеждает оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одерживает депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
BFM.ru 00:23
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс вчера в 19:32
Политика

Итальянский политик потребовал немедленно снять санкции с России

Антироссийские санкции должны быть немедленно сняты.
ФАН вчера в 13:13
Хоккей

ИИХФ отменила чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, информирует официальный сайт ИИХФ.
Спорт БИЗНЕС Online 21 марта в 10:22
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