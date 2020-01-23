Экономика
Что происходитВ России сигареты могут подорожать на 25%
Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%. Причиной подорожания может стать введение маркировки. Также скажется на цене повышение акцизов.
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с чего всё началось
Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известия22 января в 16:01
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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°23 января в 08:25
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