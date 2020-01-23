Экономика

Что происходитЧто происходитВ России сигареты могут подорожать на 25%

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%. Причиной подорожания может стать введение маркировки. Также скажется на цене повышение акцизов.
Читать в источнике
Комментировать828
с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.
Известия22 января в 16:01

Подробнее о событии

Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°23 января в 08:25

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru22 января в 18:45

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM23 января в 00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Технологии

Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году

Экономика сегодня вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини

На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Wday.ru 24 января в 23:12
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Интернет

Windows 7 не может умереть. От Microsoft требуют дать ОС вторую жизнь

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation) решил поддержать общественность и опубликовал петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 вторую жизнь.
iXBT.com вчера в 21:23
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК вчера в 18:25
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Татар-информ 23 января в 14:59
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Здоровье

Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса

Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Lenta.ru 00:34
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra вчера в 05:15
Происшествия

В ДТП на трассе Ильинское — Арсентьевка погиб человек

В результате ДТП грузовик улетел в канаву, — рассказал собеседник агентства.
Сахалин.Инфо вчера в 23:30
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru вчера в 11:27
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Здоровье

Врач рассказал, какая еда поможет быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанский диетолог Гильермо Гомес Вера считает, что с помощью простой диеты и регулярных физических тренировок можно терять лишний жир и при этом увеличивать мышечную массу.
Российская газета вчера в 23:55
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 24 января в 12:22
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия 24 января в 20:06
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv вчера в 15:31
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Интерфакс вчера в 14:57
Гаджеты

Электрокары Tesla обновятся по-крупному

Электромобили Tesla получат от производителя первое крупное обновление программного обеспечения.
Anonsens вчера в 22:07
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Здоровье

Минздрав сообщил о заболеваниях коронавирусом на границе с Россией

«По данным на 21 час (московского времени - прим.ред.) 25 января 2020 года, в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) случаев заражения новым коронавирусом, 42 (2,9%) с летальным исходом», — сообщил чиновник Минздрава.
URA.Ru вчера в 16:45
Политика

Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле

Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
ФАН вчера в 07:45
Авто

Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet

Компания KIA представила первые изображения своего нового компактного паркетника Kia Sonet.
Новые автомобили 24 января в 05:41
Космос

Сверхгигант Бетельгейзе стремительно угасает: космическая загадка

Бетельгейзе - красный сверхгигант в созвездии Ориона, максимальная светимость которого превышает светимость Солнца в 105 000 раз. то одна из крупнейших среди известных астрономам звёзд: если её поместить на место Солнца, то при минимальном предполагаемом размере она заполнила бы орбиту Марса, а при максимальном — достигала бы орбиты Юпитера.
Популярная механика 24 января в 08:22
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru вчера в 12:19
Политика

Трамп предположил, как долго Украина сможет противостоять России

Президент США Дональд Трамп порассуждал по поводу того, как долго Украина сможет противостоять якобы российской агрессии без помощи Вашингтона.
Газета.Ru вчера в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное