Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.

с чего всё началось

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует, что в текущем году цена на табачные изделия и электронные сигареты вырастет на 25%. Причиной подорожания может стать введение маркировки. Также скажется на цене повышение акцизов.

В России сигареты могут подорожать на 25%

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