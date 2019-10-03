Общество
РБКВ Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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с чего всё началось
В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире.ТАСС04:13
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Политика
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СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
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Общество
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Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек
Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
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Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
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Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
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Курганский городской суд вынес приговор экс-главе регионального УФСИН Ильгизу Ильясову, который получил пять с половиной лет в исправительной колонии общего режима.
Экономика
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Конституционный комитет Сирии начинает работу в Женеве.
Экономика
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"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Космос
Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
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Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко взял дело о нападении на Угляницу под личный контроль.
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