В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. По его словам, два сотрудника СМИ скончались в Москве, один — в Перми.

В России скончались трое журналистов с коронавирусом

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