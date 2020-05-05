Коронавирус
Lenta.ruВ России скончались трое журналистов с коронавирусом
В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева. По его словам, два сотрудника СМИ скончались в Москве, один — в Перми.
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Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
Распространение коронавируса по всему миру и введение карантинных мер на фоне пандемии стали причиной 100% падения автомобильного рынка Индии в апреле.
Новые автомобили вчера в 13:00
Общество
В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 50 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:36
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
Армия и оружие
Глава американской ЧВК заявил о новой операции по свержению Мадуро
Lenta.ru вчера в 06:34
Экономика
Суд Германии: ЕЦБ превысил свои полномочия
Высший суд Германии постановил, что покупка облигаций Европейского центрального банка (ЕЦБ) не учитывает "принцип пропорциональности", предполагая, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия, пишет CNBC.
Вести.Ru 07:48
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Авто
Названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России
Нестабильная социальная обстановка в Российской Федерации привела к тому, что целый ряд автомобильных компаний, продающих свои транспортные средства в России, подняли цены.
Car.ru 02 мая в 21:20
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Общество
В Турции за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1832, общее число заразившихся превысило 129 тысяч, умерли 59 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 13:35
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Снятие властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу стало проявлением глупости муниципальных политиков.
Вечерняя Москва 13:30
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Хоккей
Мичков объяснил, почему решил перейти в СКА
Новичок СКА Матвей Мичков объяснил причины перехода в питерский клуб из ярославского «Локомотива». Об этом сообщает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 11:56
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Авто
Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились на 42%
Автоновости дня 07:32
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Армия и оружие
Су-57 не оставит шансов американскому F-22
Аналитики издания упомянули, что Су-57 оснащен ракетой класс «воздух-воздух» большой дальности, что делает российский истребитель более универсальным также является преимуществом перед F-22.
Военное дело 03 мая в 07:23
Общество
Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe
Власти Польши приступили к строительству магистрального газопровода (МГП) Baltic Pipe.
Neftegaz.ru вчера в 03:58
Авто
Представлена серийная версия Toyota Mirai на водородном топливе
Компания Toyota представила серийную версию второго поколения модели Toyota Mirai на водородном топливе, которую вскоре запустят в продажу на мировом рынке.
Picsnews.net вчера в 14:25
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
Хоккей
В «Спартаке» рассказали о неудавшемся обмене Хохлачева в СКА
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого москвичи приобрели нападающего Сергея Широкова, а омский клуб получил форварда Александра Хохлачева.
Нева Спорт вчера в 01:25
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14