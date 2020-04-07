За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.

с чего всё началось

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции. «Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.

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