Коронавирус
ИзвестияВ России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции. «Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.74.ru03:30
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Происшествия
В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус
В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
Общество
В Британии паникёры поджигают вышки мобильной связи
В Британии набирает популярность конспирологическая теория о том, что мобильная связь пятого поколения (5G) способствует распространению коронавируса.
Общество
Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса
Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона
Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Происшествия
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Кино
Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»
Авто
Раскрыты названия автомобилей, которые не использовал «АвтоВАЗ»
В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Общество
В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Общество
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Армия и оружие
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков на юге Идлиба
Общество
Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось
Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Экономика
Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике
Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Рост числа молодых пациентов с коронавирусом пояснили в Минздраве
Специалист Минздрава России пояснил, почему в последнее время коронавирусом заражается всё больше молодых людей.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Происшествия
В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции
Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулок
Отмечается, что мыть руки следует не менее 20 секунд под тёплой водой с мылом. Также нужно умыть лицо и глаза.
Энергетика
Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК
Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции
С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%. В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.