Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

158 фотоЕщё 7 видео
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 7 апреля, заявил оперштаб по предупреждению распространения инфекции. «Подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, зафиксировано 11 летальных исходов», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

В России число зараженных впервые превысило тысячу человек за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса. С начала пандемии болеют 7497 россиян, 58 скончались (плюс 11 человек за сутки), 494 выздоровели (за сутки к ним прибавилось 88 человек), передает оперативный штаб.
74.ru03:30

Подробнее о событии

Коронавирус обошёл стороной лишь несколько мест в России

News.ru06:16

Коронавирус в России: всего 4 региона остаются без заболевших

Российский Диалог05:25

Коронавирус пока не обнаружили только в четырех регионах РФ

Московский Комсомолец05:11

4 региона России, где по-прежнему не выявили коронавирус

Smolnarod.ru04:05

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило пять тысяч

Lenta.ru03:42

В России число заражённых коронавирусом достигло 7 497

Вечерние Ведомости03:38

В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

Пятый канал03:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Происшествия

В Уфе врачи закрытой на карантин больницы сдали тест на коронавирус

В понедельник минздрав Башкирии сообщил, что Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за пяти врачей и двух пациентов, у которых заподозрили коронавирус.
РИА Новости 01:23
Общество

В Британии паникёры поджигают вышки мобильной связи

В Британии набирает популярность конспирологическая теория о том, что мобильная связь пятого поколения (5G) способствует распространению коронавируса.
ИА REX 03:00
Общество

Доктор назвал ошибки людей, защищающихся перчатками от коронавируса

Доктор Каран Рангараджан рассказал об ошибках людей, которые в период распространения коронавируса посещают магазин в перчатках.
OAnews вчера в 14:50
Шоу-бизнес

Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона

Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Дни24 05:26
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру вчера в 12:59
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Кино

Тизер-трейлер фильма ужасов «Бугимен»

Стартфильм 05:32
Авто

Раскрыты названия автомобилей, которые не использовал «АвтоВАЗ»

В настоящее время "АвтоВАЗ" использует для автомобилей Lada 5 собственных имен, а также их вариации.
Новые автомобили 05:05
Общество

В России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 04:19
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии.
Lenta.ru вчера в 18:34
Армия и оружие

Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков на юге Идлиба

Pravda.Ru вчера в 11:52
Общество

Песков: решений о переносе парада Победы в Москве пока не принималось

Рассматриваются разные варианты по празднованию 75-летия Победы, пока никаких решений о переносе парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом не принималось, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
ТАСС 06:03
Экономика

Силуанов предупредил об окончании «тучных времён» в экономике

Своё мнение по поводу сложившейся ситуации министр озвучил в эфире телеканала "Россия 1". Он заявил, что для российской экономики прошли "тучные времена", и теперь наступило время "более эффективно распоряжаться теми ресурсами, что есть в государстве".
Суть событий вчера в 03:07
Здоровье

У главврача пермского онкодиспансера подтвержден коронавирус

ВЕТТА 05:19
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом пояснили в Минздраве

Специалист Минздрава России пояснил, почему в последнее время коронавирусом заражается всё больше молодых людей.
МедиаПоток 02:43
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Происшествия

В Петербурге выявили трех нарушителей режима самоизоляции

Полицейские выявили за сутки в Петербурге трёх человек, не соблюдавших необходимые меры самоизоляции после заграничных поездок в условиях распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:03
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулок

Отмечается, что мыть руки следует не менее 20 секунд под тёплой водой с мылом. Также нужно умыть лицо и глаза.
REGNUM 03:21
Энергетика

Ультиматум Эр-Рияда по нефти может сорвать переговоры ОПЕК

Вашингтон, 7 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Поставленный Саудовской Аравией ультиматум России затрудняет переговоры по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК.
REGNUM 04:49
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

NewInform 05:29
Общество

Спрос на посуточную аренду квартир в РФ взлетел из-за самоизоляции

С 23 марта по 6 апреля 2020 года спрос взлетел на 50%. В тройке самых дорогих городов оказались Москва, Санкт-Петербург и Казань.
News.ru 03:56
ещё по теме
Главное