Политика

Lenta.ruLenta.ruВ России сменится министр просвещения

По данным собеседников издания, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Вероятность такая есть», — отметил один из источников РБК.
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Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.
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Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
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