Политика
Lenta.ruВ России сменится министр просвещения
По данным собеседников издания, главным кандидатом на пост министра просвещения в правительстве Михаила Мишустина является глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Вероятность такая есть», — отметил один из источников РБК.
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Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Таможня во Владивостоке задержала радиоактивный автомобиль из Японии
Автомобиль японского производства, испускающий радиоактивное излучение, обнаружила на борту прибывшего в Россию из Японии судна владивостокская таможня.
Фигурное катание
Опубликовано расписание чемпионата Европы по фигурному катанию
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП со «скорой» в Марий Эл
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Энергетика
Беларусь начала закупать норвежскую нефть
С Россией договориться не получилось. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн нефти в Норвегии. Об этом сообщает агентство «БЕЛТА».
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Футбол
«Рубин» выиграл первый матч под руководством Слуцкого
Здоровье
Российские ученые разработали средства для диагностики коронавируса
Российские ученые разработали средства для диагностики нового коронавируса 2019-nCoV на ранней стадии, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Ресин заявил об ошибках при сносе гостиницы «Россия»
Власти Москвы поторопились со сносом гостиницы «Россия», это было ошибкой, заявил в интервью «РБК Недвижимость» бывший руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин.
Политика
Комитет по госстроительству вынес поправки к Конституции на Совет Думы
Принять в первом чтении законопроект президента о поправках к Конституции рекомендовал думский комитет по конституционному законодательству и госстроительству.
Армия и оружие
В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин
В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Армия и оружие
Группа ВСУ подорвалась на минном поле
В ходе неудачной попытки занять серую зону в периметре ответственности 72 бригады, группа ВФУ зашла на минное поле, и понесла потери.
Здоровье
Ростуризм предупредил туроператоров о новом коронавирусе в Китае
Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о рисках из-за коронавируса, распространяющегося в Китае.
Футбол
Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»
Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Происшествия
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Общество
Стали известны сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта
Чартерные перелеты между российскими городами и египетскими курортами могут быть запущены в конце апреля — начале мая, сообщила 21 января пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
Кино
Брэд Питт назвал странное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудская знаменитость и любимец женщин заметил, что это прозвище его немного смущает, но он уже смирился.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
Microsoft начала менять ОС Windows 10
В тестовой сборке Windows 10, для участников тестирования Windows Insiders, уже были внесены изменения на панели задач.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Общество
Cуд запретил в России приложение магазина iHerb
Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.