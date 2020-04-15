Энергетика
Афанасий-бизнесВ России снижаются цены на бензин
В Центральном округе снизились цены на этот вид топлива в Московской, Воронежской, Ивановской и Тверской областях, сейчас литр 92-го здесь стоит в среднем 42,72 рубля за литр. Средние цены на бензин 95 снизились в семи округах. В Сибирском снижение было максимальным и составило 13 копеек за литр.
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с чего всё началось
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.РБКвчера в 01:47
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Комментарии
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Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ
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Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
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Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
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Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
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Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
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У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
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Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:40
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С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
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Shraibikus News 04:07
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Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
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РИА Новости 14 апреля в 13:36
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Представили смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G, которые имеют схожий дизайн, но немного отличаются в характеристиках.
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Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»
Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
Общество
42 человека заразились коронавирусом в Башкирии за один день
42 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Башкирии на 16 апреля.
Аргументы и Факты - Уфа 04:21
Общество
В России за сутки умерли 34 человека с коронавирусом
За сутки в России от коронавируса умерли 34 человека, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 04:39
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34 новых случая коронавируса выявлено в Тверской области
В Тверской области зарегистрированы новые случаи заражения COVID-19. Исследования дали положительный результат ещё у 34 человек.
ГТРК Тверь 03:47
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — цитирует дипломата ТАСС.
Известия 05:50
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
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В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
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Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом Александр Эдигер усомнился в развитии пневмонии у зараженных коронавирусом.
РИА Новости 06:07
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Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Volvo ограничила скорость новых автомобилей
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
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Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
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