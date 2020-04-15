с чего всё началось

В Центральном округе снизились цены на этот вид топлива в Московской, Воронежской, Ивановской и Тверской областях, сейчас литр 92-го здесь стоит в среднем 42,72 рубля за литр. Средние цены на бензин 95 снизились в семи округах. В Сибирском снижение было максимальным и составило 13 копеек за литр.

В России снижаются цены на бензин

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