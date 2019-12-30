Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Эхо Москвы13:30

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфакс03:41

В России до €200 снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Коммерсантъ03:33

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБК02:00

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАССвчера в 16:21

Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

Фонтанка.Ру06:08
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Экономика

В Беларуси начнут списывать штрафы со счетов и карточек должников

С 2020 года в Беларуси начинает работать новый механизм списания штрафов.
КП - Беларусь 08:45
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Известия 13:51
Экономика

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В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
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Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

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