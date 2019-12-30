С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

Космос Жар земной С американских кораблей приходило более 80 процентов информации, а от британцев — не более 5 процентов.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Футбол Кардозу может покинуть «Динамо» Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Армия и оружие Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.