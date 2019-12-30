Общество
RT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
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Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
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Шоу-бизнес
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Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной
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