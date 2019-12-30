С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

Здоровье Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний Премьер-министр России Медведев подписал постановление правительства и утвердил правила стимулирующих выплат мед.работникам за выявление онкозаболеваний при проведении диспансеризации и профилактических мед.осмотров людей. ￼ За выявление онкологии у пациента будет выплата в тыс. рублей.

Общество В России изменились правила обращения с животными В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Политика Путин присвоил звание генерала главе ФССП Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.

Политика На Украине отменили депутатскую неприкосновенность На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.

Происшествия Неизвестные изрезали ножом мужчину в автобусе в Москве Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта с двумя неизвестным в автобусе, который двигался в сторону поселка Коммунарка в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Общество Москвичей предупредили о похолодании Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.

Политика Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.