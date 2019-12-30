Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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