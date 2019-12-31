Общество
RT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит
Город под солнцем30.12.19 в 01:00
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
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Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Происшествия
В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку
Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Общество
Новые меры поддержки семей с детьми вводятся в России с 1 января
Ранее российская семья получала ежемесячную выплату на ребенка до полутора лет, если доход на одного члена составлял меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного человека в регионе, теперь же этот критерий изменен до двукратного.
Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Музыка
Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров сделали потрясающий подарок азербайджанцам - видео
Народные артисты Азербайджана и России Айгюн Кязымова и Филипп Киркоров презентовали клип на свою дуэтную композицию Can, canım Azərbaycanım ("Джан, мой родной Азербайджан"), сообщает Sputnik Азербайджан.
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ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
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Цены на нефть незначительно снижаются во вторник утром
Нефтяные котировки незначительно снижаются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торговой сессии в последний день уходящего года.
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Изобретен способ восстановить зубную эмаль: никаких пломб
Китайские ученые разработали жидкую смесь, которая позволяет эффективно восстановить наружный слой поврежденной эмали.
Общество
Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона
Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
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Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
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