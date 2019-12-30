Общество
RT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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