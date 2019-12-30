Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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В России снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

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Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

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ТАССвчера в 16:21

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБК02:00

Новые правила вступили в силу: что надо знать, заказывая товары за рубежом

Sputnik Молдова00:45

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфакс03:41

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

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Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
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Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
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На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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В GOG раздают тактическую ролевую игру Tower of Time

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«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

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Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости вчера в 03:53
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В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие

В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
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Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
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Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

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Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов», сообщает пресс-служба южан.
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Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
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Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России

Весной будущего года у российских дилеров появится рестайлинговый Jaguar F-Type, а осенью начнутся продажи Land Rover Defender нового поколения.
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Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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