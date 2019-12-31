Общество
RT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Читать в источнике
Оценить680
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит
Город под солнцем30.12.19 в 01:00
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Футбол
Источник: Фернандо вернётся в «Спартак», китайский клуб отказался от выкупа игрока
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Футбол
«Овьедо» может арендовать Лунина у «Реала»
«Овьедо» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину, сообщают испанские СМИ. Вратарь выступает в аренде за «Вальядолид».
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Маршрутка с людьми перевернулась в Челябинске
Сегодня утром у торгово-развлекательного центра произошло ЧП – маршрутка с людьми перевернулась на дороге.
Происшествия
ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Армия и оружие
Балтийский флот усилят модернизированные Ка-27М
Балтийский флот в этом году примет на вооружение первые модернизированные противолодочные вертолеты Ка-27М.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Политика
Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Общество
Масштабная эвакуация началась в Австралии из-за лесных пожаров
Масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха.
Общество
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
Экономика
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Авто
МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей
МВД разъяснило новые правила регистрации автомобилей, по которым владельцам ТС больше не придется посещать ГИБДД для постановки машины на учет и получения номеров.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.