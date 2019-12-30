Общество

RT на русскомRT на русскомВ России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
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Россияне все чаще пользуются онлайн-магазинами

Вести.Ru22:21

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Эхо Москвы13:30

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48

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ТАССвчера в 16:21

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Интерфакс03:41

Что изменится с 1 января 2020: регистрация авто в салоне и новый таможенный лимит

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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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Общество

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