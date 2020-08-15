Общество
Discover24В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов
Сервис OneTwoTrip информирует о снижении цен на авиабилеты сразу по нескольким направлениям. К примеру, сейчас можно гораздо дешевле слетать не только в Назрань, Архангельск, Якутск и Ижевск, но и в курортные города российского юга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика
Цепкало: я нахожусь на Украине и в Россию не поеду
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил РИА "Новости", что сейчас находится на Украине.
Газета.Ru 11:10
Игры
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств
Astera вчера в 08:05
Авто
Speed Demon установил новый рекорд скорости для машин с ДВС
Болид под названием Speed Demon установил новый рекорд скорости для машин, оснащённых двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Журнал Авто.ру 09:02
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Испании "Формулы-1".
Газета.Ru 10:40
Политика
В Штабе Тихановской заявили, что о втором туре выборов и пересчете голосов «речи быть не может»
В Штабе Тихановской заявили, что о втором туре выборов президента Белоруссии и пересчете голосов "речи быть не может".
Эхо Москвы 11:16
Политика
Лукашенко 15 августа посетит Генштаб, где обсудит ситуацию в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит в субботу Генштаб вооруженных сил, где обсудит ситуацию в стране в центре стратегического управления Минобороны.
ТАСС 08:03
Музыка
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы.
РИА Новости 02:21
Политика
Премьер Белоруссии прибыл на переговоры с участниками митинга в Минске
Экономика сегодня вчера в 08:53
Политика
Глава МВД Белоруссии извинился за действия милиции
ИА Красная Весна 13 августа в 15:10
Политика
Лукашенко: новое правительство Белоруссии в основном сформировано
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее правительство страны готово работать и дальше и, таким образом, кабмин в основном сформирован.
НТВ 06:07
Общество
Никас Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты
Lenta.ru 07:08
Политика
Глава МИД Польши рассказал об обсуждениях санкций ЕС против Минска
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Варшаве заявил, что санкциями ЕС в отношении Белоруссии «должны быть объяты лица на руководящих постах».
RT на русском 11:03
Культура
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение России 13 августа в 13:24
Футбол
«Динамо» и «Ротор» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:54
Происшествия
Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье
АТВмедиа вчера в 03:30
Хоккей
Основной голкипер «Бостона» Раск пропустит остаток сезона НХЛ
В качестве основного голкипера "Бостона" дважды доходил до финала плей-офф НХЛ. В 2014 году был признан лучшим вратарем сезона в лиге.
ТАСС Спорт 11:04
Политика
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости 08:53
Здоровье
В Горном Алтае зафиксировали вспышку бубонной чумы
Напомним, в начале июля в северных районах Монголии и Китая была зарегистрирована вспышка бубонной чумы – двое человек заразились, употребив в пищу сурка.
ТВК вчера в 06:39
Политика
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:48
Наука
Когерентность спиновых кубитов увеличили в 10 тысяч раз
Физики из США и Японии увеличили время когерентности твердотельных спиновых кубитов до десятков миллисекунд, что на четыре порядка больше, чем в предыдущих спиновых системах.
N+1 07:40
Авто
Chery подняла цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8
Китайский автопроизводитель на российском рынке пересмотрел стоимость своих кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», эти автомобили прибавили в цене 0,6-09%, что в денежном выражении составляет 10 тыс. рублей.
Avtovesti.com 05:05
Армия и оружие
Пушилин: Киев пытается использовать перемирие для продвижения к ДНР
Украина пытается использовать пакет дополнительных мер по усилению и контролю за бессрочным режимом тишины для продвижения к линии разграничения.
Политическая Экспертиза 02:18
Шоу-бизнес
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
CT news вчера в 13:09
Политика
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
РИА Новости вчера в 15:22
Общество
Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября
По информации источника, некоторые семья с детьми получат выплаты перед новым учебным годом.
Лезги газет 04:45