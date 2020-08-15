Общество

Discover24Discover24В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов

Сервис OneTwoTrip информирует о снижении цен на авиабилеты сразу по нескольким направлениям. К примеру, сейчас можно гораздо дешевле слетать не только в Назрань, Архангельск, Якутск и Ижевск, но и в курортные города российского юга.
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Авиабилеты из Петербурга стали дешевле

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В России подешевели авиабилеты в несколько регионов

Lenta.ru07:15
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Газета.Ru 11:12
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Новый клип Little Big на трек "Tacos" разочаровал многих поклонников группы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее правительство страны готово работать и дальше и, таким образом, кабмин в основном сформирован.
НТВ 06:07
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Никас Сафронов раскрыл свои ежемесячные траты

Lenta.ru 07:08
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Глава МИД Польши рассказал об обсуждениях санкций ЕС против Минска

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Варшаве заявил, что санкциями ЕС в отношении Белоруссии «должны быть объяты лица на руководящих постах».
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В качестве основного голкипера "Бостона" дважды доходил до финала плей-офф НХЛ. В 2014 году был признан лучшим вратарем сезона в лиге.
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
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Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

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Физики из США и Японии увеличили время когерентности твердотельных спиновых кубитов до десятков миллисекунд, что на четыре порядка больше, чем в предыдущих спиновых системах.
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Пушилин: Киев пытается использовать перемирие для продвижения к ДНР

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Подольская официально подтвердила слухи о беременности

В подписи Наталья шутливо написала, что Пресняковых должно быть много.
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Часть россиян получит пособия на детей перед 1 сентября

По информации источника, некоторые семья с детьми получат выплаты перед новым учебным годом.
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