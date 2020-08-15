Сервис OneTwoTrip информирует о снижении цен на авиабилеты сразу по нескольким направлениям. К примеру, сейчас можно гораздо дешевле слетать не только в Назрань, Архангельск, Якутск и Ижевск, но и в курортные города российского юга.

В России снизилась стоимость авиабилетов в несколько регионов

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