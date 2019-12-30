Общество

Вести.RuВести.RuВ России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости
, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.
RT на русскомвчера в 23:37

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Закупаешься в Интернете? Посмотри, как изменились правила доставки заказов из-за рубежа

Фонтанка.Ру06:08

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Интерфакс03:41

Россияне начнут платить пошлину с зарубежных онлайн-посылок дороже €200

ТАССвчера в 16:21

В России понизился беспошлинный порог на товары из зарубежных магазинов

РБК02:00

Новые правила вступили в силу: что надо знать, заказывая товары за рубежом

Sputnik Молдова00:45

В России до €200 снизился беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок

Коммерсантъ03:33

С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа

Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
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Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Общество

В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным

С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям.
Известия 07:14
Общество

В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Известия 05:50
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Lenta.ru 07:16
Футбол

«Брайтон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси». Ставка: победа «Челси» за 2.02.
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Происшествия

Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата

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Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 в Сирии

РЕН ТВ 29.12.19 в 21:00
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75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Армия и оружие

Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году

«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
RT на русском 06:25
Происшествия

В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза

Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек.
Российская газета 07:17
Политика

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Шоу-бизнес

Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru 05:15
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК 05:01
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 30.12.19 в 04:32
Гаджеты

Продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20 стартовали в РФ

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Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Энергетика

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите

В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Коммерсантъ вчера в 06:14
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Вести.Ru вчера в 10:11
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru 30.12.19 в 22:37
Футбол

Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро

Матч ТВ вчера в 12:00
Общество

В Ростовской области нашли два новых вида мышей

Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
News.ru 03:24
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Происшествия

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
ТАСС 04:24
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