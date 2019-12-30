Общество
Вести.RuВ России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом
С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.RT на русскомвчера в 23:37
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С 1 января изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования из-за рубежа
Вести Подмосковья30.12.19 в 08:48
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Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным
С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям.
Общество
В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Футбол
«Брайтон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ
Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Челси». Ставка: победа «Челси» за 2.02.
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует трассу М-4 в Сирии
Гаджеты
75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел
Армия и оружие
Танковая армия ЗВО получит новые автоматы АК-12 в 2020 году
«Около 1 тыс. новейших автоматов АК-12 поступит в рамках государственного оборонного заказа на вооружение гвардейской танковой армии Западного военного округа в 2020 году», — цитирует Интерфакс командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.
Происшествия
В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза
Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек.
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров
Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Происшествия
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Гаджеты
Продажи необычного китайского флагмана Nubia Z20 стартовали в РФ
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Энергетика
«Газпром» и «Нафтогаз» заключили новое соглашение о транзите
В ночь на 31 декабря, после пяти дней переговоров в Вене, «Газпром» и «Нафтогаз» подписали весь комплект документов о продлении контракта по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года еще на пять лет.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Спорт
Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски
В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» продала Вайгля «Бенфике» за 20 миллионов евро
Общество
В Ростовской области нашли два новых вида мышей
Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.