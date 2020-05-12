Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр.

с чего всё началось

В России снизились розничные цены на бензин. Однако для кошелька жителя России эти изменения будут едва ли ощутимы – в среднем цена на топливо с 4 по 8 мая упала на 4 копейки.

В России снизились цены на бензин

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 401

Гаджеты Realme привезла в РФ сверхбыстрые смартфоны среднего класса Компания Realme представила на российском рынке три смартфона среднего класса. Речь идет о Realme 6i, 6 и 6 Pro. 5

Общество На Кубани с 1 июня начнут работать санатории Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 141

Музыка Новый клип Little Big собрал более 18 миллионов просмотров Hypnodancer, новое музыкальное видео коллектива Little Big, размещенное на YouTube 8 мая, уже собрало более 18 миллионов просмотров только на официальном канале группы. 477

Общество Брянские семьи с детьми получат несколько выплат На проходящем в режиме онлайн-конференции совещании о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин предложил ряд мер социальной поддержки семей с детьми, получить которые смогут и жители Брянской области.

Общество Прокурорам поручили следить за обеспечением выплат медикам Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам осуществлять надзор за обеспечением в регионах выплат медикам, борющимся с коронавирусом нового типа.

Происшествия Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала арест Адвокат красноярского бизнесмена Анатолия Быкова направил апелляционную жалобу в Свердловский районный суд. 115

Общество В Липецкой области отменяют режим самоизоляции Липецк, 12 мая 2020, 17:29 — REGNUM В Липецкой области приостанавливают действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции. 9

Общество Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки. 2,9K