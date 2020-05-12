Энергетика
ФедералПрессВ России снизились цены на бензин
В России снизились розничные цены на бензин. Однако для кошелька жителя России эти изменения будут едва ли ощутимы – в среднем цена на топливо с 4 по 8 мая упала на 4 копейки.
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с чего всё началось
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр.ТАСС04:24
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