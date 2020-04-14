с чего всё началось

На прошлой неделе в России снизились розничные цены на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. При этом повысились средние цены на дизельное топливо.

В России снизились цены на бензин

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