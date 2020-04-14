Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ России снизились цены на бензин

На прошлой неделе в России снизились розничные цены на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. При этом повысились средние цены на дизельное топливо.
Читать в источнике
Комментировать4,1K
с чего всё началось
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные
 центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК01:47

Подробнее о событии

Эксперт: Бензин в состоянии подешеветь на два рубля

Национальная служба новостей14:29

В Минэнерго фиксируют снижение цен на бензин

BFM.ru08:51

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфаксвчера в 12:43

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РИА Новостивчера в 23:46

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ruвчера в 19:47

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомостивчера в 14:24

В России зафиксировали снижение цен на бензин

РБК01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 16:02, Ашберн

Комментарии

Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Футбол

Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория

По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Кино

Первые два фильма из проекта «Дау» Хржановского стали доступны онлайн

Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви.
ТАСС 13:11
Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
11
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Армия и оружие

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии

Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
60
Наука

В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа

Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
Популярная механика вчера в 05:22
7
Общество

В Германии частично снимут ограничительные меры

В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
3
Общество

«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью

Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
242
Общество

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 15:46
Армия и оружие

США в Сирии показали мощь F-35 перед российскими военными

Shraibikus News вчера в 16:05
262
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
1,3K
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
421
Общество

Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
22
Гаджеты

Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30

Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
7
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
665
Общество

Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 13 млрд рублей

Одна закупка на 3,3 млрд руб. остается в силе, сказали изданию в аппарате вице-мэра по имущественным отношениям Владимира Ефимова.
Ведомости 12:18
98
Происшествия

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
12
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
113
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,8K
Космос

Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса

Naked Science 12:38
Общество

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
254
Здоровье

Продлить социальное дистанцирование США могут до 2022 года

По данным специалистов, американцев вполне могут заставить и дальше придерживаться строгих мер соцдистанцирования вплоть до 2022 года, чтобы предотвратит распространение коронавируса в США.
Live24 07:54
14
Общество

У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус

RT на русском 14:51
Футбол

Интервью комментатора, которого любят все. Казанский — о подкасте с Сычевым, хоккее с Путиным и «Что? Где? Когда?»

В голосовании на форуме абонентов «НТВ-Плюс» по итогам 2019-го Казанский вошел в топ-три лучших комментаторов.
Sport24.ru 12:30
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
499
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
274
Происшествия

Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя

Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru вчера в 10:53
4
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
1,3K
Общество

Колокол собора Нотр-Дам в Париже прозвонил в годовщину пожара

Париж, 15 апреля 2020, 22:04 — REGNUM Большой колокол собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад, передают местные СМИ.
REGNUM 15:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное