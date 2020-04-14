Энергетика
КоммерсантъВ России снизились цены на бензин
На прошлой неделе в России снизились розничные цены на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. При этом повысились средние цены на дизельное топливо.
Читать в источнике
Оценить6,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Комментарии
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Футбол
Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория
По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Кино
Первые два фильма из проекта «Дау» Хржановского стали доступны онлайн
Главной героиней первого фильма становится буфетчица Наташа, которая переживает разочарования в жизни и в любви.
ТАСС 13:11
Здоровье
Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков
По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Наука
В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа
Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
Популярная механика вчера в 05:22
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Общество
«Новая газета» удалила возмутившую Кадырова статью
Генпрокуратура посчитала, что статья Милашиной, возмутившая главу Чечни Рамзана Кадырова, «Смерть от коронавируса — меньшее зло» содержит недостоверную информацию, которая распространяется под видом достоверных сведений и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.
Lenta.ru 14:41
Общество
Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В Москве умерли еще семь пациентов, зараженных коронавирусом. Среди них 36-летний мужчина, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 15:46
Армия и оружие
США в Сирии показали мощь F-35 перед российскими военными
Shraibikus News вчера в 16:05
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 07:38
Общество
Власти Москвы отказались от закупки бордюров на 13 млрд рублей
Одна закупка на 3,3 млрд руб. остается в силе, сказали изданию в аппарате вице-мэра по имущественным отношениям Владимира Ефимова.
Ведомости 12:18
Происшествия
Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых
Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников.
ТАСС 13:05
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Космос
Компания Launcher анонсировала испытания инновационного ракетного двигателя в Космическом центре Стенниса
Naked Science 12:38
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Здоровье
Продлить социальное дистанцирование США могут до 2022 года
По данным специалистов, американцев вполне могут заставить и дальше придерживаться строгих мер соцдистанцирования вплоть до 2022 года, чтобы предотвратит распространение коронавируса в США.
Live24 07:54
Общество
У 668 моряков с авианосца Charles de Gaulle выявили коронавирус
RT на русском 14:51
Футбол
Интервью комментатора, которого любят все. Казанский — о подкасте с Сычевым, хоккее с Путиным и «Что? Где? Когда?»
В голосовании на форуме абонентов «НТВ-Плюс» по итогам 2019-го Казанский вошел в топ-три лучших комментаторов.
Sport24.ru 12:30
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Происшествия
Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина.
Утро.ru вчера в 10:53
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Колокол собора Нотр-Дам в Париже прозвонил в годовщину пожара
Париж, 15 апреля 2020, 22:04 — REGNUM Большой колокол собора Парижской Богоматери вечером 15 апреля прозвонил в память о крупном пожаре, произошедшем в соборе ровно год назад, передают местные СМИ.
REGNUM 15:04