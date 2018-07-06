Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России снизились цены на бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизились на четыре копейки - до 43,04 рубля за литр, марки АИ-95 - на три копейки - до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.
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В России начали снижаться цены на бензин

Говорит Москвавчера в 14:52

Неожиданно. В Алтайском крае начали снижаться розничные цены на бензин

Алтапрессвчера в 22:10

Цены на бензин в России начали снижаться

Lenta.ruвчера в 19:47

В России снизились цены на бензин

РИА Новостивчера в 23:46

В некоторых регионах России начал дешеветь бензин

Ведомостивчера в 14:24

В Сибири и на Урале начал дешеветь бензин

Национальная служба новостейвчера в 12:44

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

Интерфаксвчера в 12:43
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Здоровье

Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края

Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
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Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК 00:00
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Происшествия

На Колыме заразились коронавирусом 15 старателей артели «Кривбасс»

Коронавирус подтвержден у 15 старателей артели «Кривбасс» на Колыме.
Известия 00:16
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском 00:51
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,1K
Происшествия

Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом

В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска.
REGNUM 00:42
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Кино

Как проходили съемки «Зулейха открывает глаза»

По сюжету фильма «Зулейха открывает глаза» территория Казанского Кремля была точкой отправки на каторжные работы.
Вести Татарстан вчера в 15:45
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Происшествия

Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки

«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru 13 апреля в 20:29
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Авто

Cadillac запускает онлайн-продажи в РФ

Все доступные остальным владельцам Cadillac привилегии тоже переходят в онлайн.
Автоновости дня вчера в 02:15
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Общество

Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусе

Комсомольская правда вчера в 22:14
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Происшествия

Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву

Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Общество

Эксперт сообщил об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса

"Насколько часто встречаются осложнения при бессимптомном течении заболевания, сказать пока нельзя, сегодня мы только-только подходим к вопросу, что бессимптомное проявление коронавирусной инфекции - это реальность", - рассказал РИА Новости Авдеев.
РЕН ТВ вчера в 20:59
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 13 апреля в 11:47
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Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
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Политика

Норвежский политик записал обращение к крымчанам из-за коронавируса

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрик Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
РИА Новости 00:19
Политика

Губернатор Нью-Йорка отказался подчиняться Трампу

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиняться прямому распоряжению президента США Дональда Трампа об отмене санитарных ограничений, если это будет ставить под угрозу жизни жителей штата (одного из наиболее пострадавших от COVID-19 в стране).
Хакасия-Информ 00:15
38
Общество

Порядок получения пропусков для передвижения в Подмосковье уточнили

Уточняется, что оформлять цифровой пропуск для передвижения по подмосковному региону граждане смогут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru вчера в 07:11
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Шоу-бизнес

В Сети восхитились красотой сестер Гарика Харламова

Близняшкам Алине и Кате исполнилось по 21 году. В Сети восхитились красотой девушек и отметили, что они очень похожи с братом.
Летидор вчера в 09:46
1
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы вчера в 21:14
6
Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
85
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
26
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК 00:52
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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