Коронавирус
ИнтерфаксЦены на бензин на заправках России начали снижаться
В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
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Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
Правительство отменило ограничения на продажу медицинских масок
Как следует из документа, он приостанавливает действие принятого 3 апреля постановления правительства № 431 «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничение на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий».
Фармацевтический вестник вчера в 05:47
Здоровье
Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей
Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54
Общество
Врач рассказал об опасности самодельного антисептика
"Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса", - объяснил врач.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск
АиФ Новосибирск вчера в 11:03
Авто
Россия намерена утроить производство легковых автомобилей
Россия к 2035 году намерена почти в три раза увеличить количество производимых легковых автомобилей, следует из "Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России", с которой ознакомилась "Газета.Ru".
Газета.Ru вчера в 14:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 23:15
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия вчера в 18:07
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Здоровье
Американский врач оценил «профилактику» коронавируса алкоголем
Употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку на организм в случае заражения коронавирусом, заявил врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.
Известия вчера в 20:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Мишустин дал поручение по тестированию беспилотных автомобилей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на российских дорогах беспилотных транспортных средств без присутствия в салоне инженера-испытателя и предусмотреть при этом опытную коммерческую эксплуатацию таких транспортных средств в ряде регионов страны.
Rambler News Service вчера в 15:50
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Единоборства
Оставшийся без Хабиба турнир UFC 249 может пройти 9 мая
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ведет работу над амбициозным планом по проведению турнира UFC 249.
Газета.Ru вчера в 22:11
Культура
Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»
Премьера нового проекта режиссера Константина Богомолова "Коронный выход" на видеосервисе Start состоялась во вторник вечером, сообщила пресс-служба платформы.
РИА Новости вчера в 12:06
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru вчера в 11:25
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили семь новых случаев коронавируса
Семь новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, их общее количество выросло до 53, из которых один скончался, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:25
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
Общество
Коронавирус может передаваться между людьми на расстоянии 4 метров
Вирус COVID-19 может передаться от одного человека до другого на расстоянии 4 м, следует из исследования специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Коммерсантъ вчера в 08:46
Космос
Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»
News.ru вчера в 09:14
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия вчера в 21:26
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа
Ореанда-Новости вчера в 11:05
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
Эхо Москвы вчера в 21:14
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 13 апреля в 11:15