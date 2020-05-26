Цены производителей на бензин в апреле упали по сравнению с мартом на 22,4%, следует из данных Росстата. "Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством автомобильного бензина, — от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми.

с чего всё началось

Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.

В России снизились цены на бензин

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