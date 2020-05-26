Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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с чего всё началось
Цены производителей на бензин в апреле упали по сравнению с мартом на 22,4%, следует из данных Росстата. "Его удешевление отмечено почти во всех субъектах Российской Федерации, занимающихся производством автомобильного бензина, — от 7,8% в Республике Татарстан до 32,7% в Республике Коми.РИА Новости14:31
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Милан, Италия, 26 мая 2020, 19:11 — REGNUM В 2020 году из-за последствий эпидемии и экономических ограничений количество рабочих мест в Италии сократится на полмиллиона, то есть более чем на 2%, с таким прогнозом выступил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации политики в сфере труда Миммо Паризи.
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Американские военные попали в засаду террористов в Сирии
Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
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Футбол
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Американский Госдепартамент замалчивает проблемы с соблюдением Договора по открытому небу (ДОН) со стороны Соединенных Штатов.
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Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
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Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
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Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны
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Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
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