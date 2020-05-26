Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.
RT на русском 21:50
Авто
Назвали российские цены на «заряженные» Mercedes-AMG GLE 63 и GLS 63
В 2019 году на автосалоне в Лос-Анджелесе немецкие специалисты представили обновленные GLE 63 S и GLS 63, которые приведены в соответствие с последним поколением роскошных внедорожников.
SpeedMe 13:59
Происшествия
Персонал саратовской больницы пожаловался в СК на невыплату надбавок
19 мая губернатор Валерий Радаев заявлял, что в Саратовской области все 2 653 медика, работающие с коронавирусными больными, получили региональные и федеральные стимулирующие выплаты.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:01
Шоу-бизнес
Шнуров показал угрозы от Пригожина
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль.
News.ru 07:47
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
Технологии
Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь
Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
РБК 21:36
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 08:05
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
Авто
Volkswagen назвал цены на новую Jetta в РФ
Цена на Jetta Status мощностью 110 л.с. с 6-ступенчатой АКПП составляет 1 795 000 рублей, седан с мотором 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКПП обойдется в 1 860 000 рублей.
Тарантас Ньюс 05:28
Политика
Сеть биолабораторий стала антироссийским оружием США на Украине
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции, для предотвращения создания биологического оружия.
Экономика сегодня 08:27
Политика
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
Lenta.ru 20:16
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Название бренда CheryExeed произошло от соединения слов «chery», что означает на китайском языке «особое благословение» и «exeed», являющееся производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить).
Тарантас Ньюс вчера в 08:18
Шоу-бизнес
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
РИА Новости 22:42
Общество
В России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым правила приобретения полиса ОСАГО будут меняться в зависимости от характеристик водителя.
Ruposters.ru вчера в 09:04
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Происшествия
В Кузбассе повар получил срок за призывы к терроризму
Молодой человек, работающий поваром в одном из городских кафе, обсуждал одну из статей и разместил в Интернете комментарии, оправдывающие терроризм как метод борьбы с представителями органов местного самоуправления.
Российская газета 08:47
Политика
Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня
Военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня, заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Известия 10:34
Общество
В Якутии зарегистрировано 84 новых случая коронавируса
В Якутии, по данным на 27 мая, зарегистрировано 84 новых случая коронавируса, в том числе 80 — в столице и четыре единичных в разных районах.
SakhaNews 23:05
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос 15:58
Здоровье
Академик СО РАН считает, что коронавирус в Сибири с января
Академик СО РАН Валентин Власов выдвинул гипотезу о том, что коронавирус в Сибири появился еще в январе.
Atas.info 22:09