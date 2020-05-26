Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру вчера в 11:41
Здоровье
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 24 мая в 05:20
Общество
Путин подписал закон о реформе ОСАГО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 25 мая в 08:18
Политика
Трамп выразил недовольство действиями Китая в Гонконге
Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга и сомневается, что в таком случае «вольный город» сможет оставаться международным финансовым центром, сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Коммерсантъ вчера в 17:22
Общество
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили понизить
РИА Оренбуржье 25 мая в 05:25
Авто
Mercedes-Benz показала тизер нового седана S-Class
Официальный дебют Mercedes-Benz S-Class W223 состоится во второй половине нынешнего года.
Rusargument 25 мая в 12:21
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Общество
В Саратовской области выявлены 65 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 25 мая подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей коронавируса достигло 2516 человек.
REGNUM вчера в 02:02
Происшествия
Землетрясение произошло на Алтае
Интерфакс - Россия вчера в 18:47
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 25 мая в 05:14
Политика
Небензя заявил о создании на Украине протектората США
Публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что США фактически создали из Украины протекторат.
RT на русском 25 мая в 14:54
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Экономика
СМИ узнали о планах продлить мораторий на проверки бизнеса
Мораторий на проверки бизнеса, который действует до конца 2020 года, может быть продлен еще на два месяца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минэкономразвития.
РБК 01:43
Общество
В Киеве обыскали музей с картинами Порошенко
ТВ Центр вчера в 15:43
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
«Известия»: Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы
Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, но приступит к разработке системы только после договоренности профсоюзов и работодателей.
ТАСС вчера в 20:31
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия 25 мая в 17:38
Экономика
Продажи смартфонов в России резко упали
Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Гаджеты
Первый 48-дюймовый 4K OLED-телевизор LG поступит в продажу в июне
Новинка поступит в продажу в Соединённых Штатах в конце июня по цене $1499.
3DNews 00:46
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
Общество
Иван Чепрасов выступил против финансирования Парка покорителей космоса
Единственный в думе беспартийный депутат Иван Чепрасов с коллегами из КПРФ не согласился.
Репортер64 01:45