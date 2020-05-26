Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Общество
Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину
Находящийся в розыске бизнесмен Олег Кан, который в прошлом был одним из крупнейших добытчиков краба в России, написал письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
РБК 01:16
Политика
Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы США
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в подавлении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы.
ФАН вчера в 21:14
Происшествия
Задержан предполагаемый грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье
Подозреваемый в четырех ограблениях женщин, задержан в Подмосковье. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Российская газета 01:51
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 16:25
Политика
В США оценили возможность провести ядерные испытания
Вашингтон, 27 мая 2020, 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews.
REGNUM вчера в 23:38
Здоровье
Суд оштрафовал ЦГКБ №1 из-за вспышки коронавируса
С диагнозом «Пневмония неустановленной этиологии» сотрудник был оставлен в ЦГКБ № 1, что могло привести в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений.
РБК Екатеринбург 02:13
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Российская газета 02:08
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК вчера в 17:02
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35
Шестой флот ВМС США опубликовал на своем канале в Youtube кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.
РИА Новости 02:13
Происшествия
В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом
Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
REGNUM 02:16
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
Футбол
Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо
Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Общество
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания
Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Происшествия
В Петербурге девушка заявила, что в детстве ее годами насиловал отчим
В Петербурге 24-летняя девушка заявила, что в детстве ее годами насиловал отчим.
РЕН ТВ 02:16
Футбол
Бундеслига. «Байер» крупно проиграл дома «Вольфсбургу»
В 28-м туре Бундеслиги «Байер» в домашнем матче проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:4. У гостей дважды отличился хорватский защитник Марин Понграчич, еще по мячу забили полузащитники Максимилиан Арнольд и Ренато Штеффен.
Бомбардир.ру вчера в 17:00
Общество
IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине
Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Шнурова любителем однополого орального секса
Супруг Валерии назвал в переписке музыканта любителем однополого орального секса.
VSE42.RU вчера в 06:41
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл опубликовала фото топлес в честь Дня Африки
Sibnet Новости вчера в 09:36
Наука
Ученые рассчитали угол падения убившего динозавров астероида
Как считает ученый из Имперского колледжа Лондона, такой угол падения вызвал максимальный выброс смертоносных газов и пыли, который и привел к вымиранию вида динозавров.
Замана 01:22
Шоу-бизнес
Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05