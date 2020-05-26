Энергетика
Ореанда-НовостиВ России снизились цены на бензин
Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Городовой 03:12
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Экс-глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России административный иск об оспаривании указа президента о досрочном прекращение его полномочий на посту, следует из картотеки дела.
РИА Новости 16:35
Авто
Nissan Skyline GT-R превратили в универсал и продают
За основу универсала взяли стандартный Nissan Skyline GT-R серии R33 и добавил ему часть крыши от Nissan Pulsar EXA.
Тарантас Ньюс 00:52
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Хоккей
НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов
Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.
Российская газета 17:15
Политика
Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден
Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новый Калининград.Ru 09:02
Происшествия
Пожаловавшуюся на изнасилование блогершу захотела арестовать полиция
Как сообщает Youm7, ролик вскоре стал вирусным, и им заинтересовалась полиция: сперва они арестовали подозреваемого в сексуальном насилии мужчину, а затем захотели задержать и девушку.
Lenta.ru 10:02
Армия и оружие
Военные США и курды попали в засаду в сирийском Дейр-эз-Зоре
В районе пункта Рувейшад в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии совместный патруль военнослужащих США и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) попал в засаду террористов.
РЕН ТВ 17:40
Космос
Virgin Orbit выронил запускаемую ракету
Компания Virgin Orbit заявила, что во время испытательного полета в воскресенье 24 мая 2020 года отделение ракеты от самолета произошло успешно, главный двигатель ракеты заработал в штатном режиме, после чего произошла какая-то техническая неисправность, не позволившая LauncherOne взлететь в космос.
Популярная механика 09:29
Кино
Названа дата выхода третьего сезона сериала «Тьма»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер третьего, финального сезона немецкого сериала «Тьма», который выйдет на платформе 27 июня.
Известия 15:50
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
Авто
Первые кроссоверы Geely Atlas Pro приехали в Белоруссию
Белорусский завод «БелДжи» готовится к выпуску нового полноразмерного кроссовера Geely Atlas Pro.
Автоновости дня 05:02
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН 14:26
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.
3DNews 17:39
Политика
Представлен первый за три года план реализации права на свободу собраний в РФ
Представлен первый за три года план реализации права на свободу собраний в РФ Совет Европы (СЕ) опубликовал план действий России по исполнению вынесенных ранее постановлений ЕСПЧ, связанных с запретом или отказом властей согласовать уличные протестные акции.
Коммерсантъ 18:13
Политика
Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о жестких мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга.
РИА Новости 17:21
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сверкнула соблазнительной грудью в прозрачном бюстгальтере
В видеоролике, опубликованном в Инстаграме бренда, манекенщица соблазнительно демонстрирует на камеру прозрачный бюстгальтер, не скрывающий ее прекрасной груди.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России в 2020 году
Москва, 26 мая 2020, 16:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило свой прогноз по снижению ВВП России в 2020 году с прежних 3,3% до 5%. Об этом говорится в опубликованном 26 мая пресс-релизе агентства.
REGNUM 09:58
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Армия и оружие
Спутники Маска оценят на возможность использования в военных целях
Американский изобретатель Илон Маск разрешил Пентагону оценить возможность использования своих спутников Starlink для военных целей, как пишет во вторник "КП".
РЕН ТВ 14:15
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21