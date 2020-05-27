Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России снизились цены на бензин

Отмечается, что с начала текущего года стоимость топлива возросла на 0,2 процента, в то время как цены производителей снизились на 16,9 процента. В апреле падение стоимости бензина было зарегистрировано в пятидесяти пяти субъектах РФ.
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Цены на бензин в России попросили укротить

Lenta.ru08:11

Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%

ТАССвчера в 14:11

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в апреле 2020 года

REGNUMвчера в 15:24

В Татарстане цены на бензин у производителей снизились на 7,8%

Реальное времявчера в 14:56

Цены производителей на бензин упали на 22,4%

РИА Новостивчера в 14:31

В России на 22,4% подешевело производство бензина

Комсомольская правдавчера в 16:08

Цены производителей на бензин в России в апреле упали на 22,4% к марту

ПРАЙМвчера в 14:00
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

ТАСС вчера в 17:03
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Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
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Политика

Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Футбол

Лебедев раскритиковал депутата Плетнёву за предложение о запрете возобновления РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев подверг критике депутата от КПРФ Тамару Плетнёву, которая потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу.
Чемпионат 10:14
Общество

Вирусолог объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

В качестве примера эксперт привёл ситуацию с детьми. У них, как правило, коронавирус протекает в лёгкой форме.
МордовМедиа 08:26
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
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Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
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Происшествия

В Санкт-Петербурге на месте пожара в гараже нашли тела трех человек

Пожар произошел в гараже на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге, на месте ЧП найдены тела трех человек.
ТАСС 09:51
1
Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице

Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
RT на русском 10:37
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
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Общество

Реке Херота в Сочи вернули историческое название

Сочинские власти решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название - Хорота.
Газета.Ru 09:59
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Политика

Евросоюз упростил визовый режим с Белоруссией

Совет Европейского союза утвердил соглашение по облегчению визового режима с Белоруссией. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Вечерняя Москва 10:05
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Армия и оружие

На юге Украине пройдут очередные испытания крылатых ракет

Одесса, Украина, 26 мая 2020, 13:08 — REGNUM В Одесской области Украины продолжатся испытания крылатых ракет «Нептун», сообщила 26 мая пресс-служба оборонного госконцерна «Укроборонпром».
REGNUM вчера в 06:08
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Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
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Экономика

Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Piter.tv 07:56
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Общество

Модернизированный дальний бомбардировщик испытали на сверхзвуке

Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.
Вести.Ru 06:15
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Армия и оружие

Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»

Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
Евразия Daily 03:17
2
Здоровье

Новый инфекционный госпиталь заработал в Твери

Афанасий-бизнес 09:05
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Спорт

Названы подтвержденные игры для PlayStation 5

Список подтвержденных игр для консоли будущего поколения Sony PlayStation 5 опубликовали на сайте Gizmochina.
NewInform 08:59
Хоккей

КХЛ предварительно назначила начало нового сезона на 2 сентября

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 - 2 сентября 2020 года, сообщается на сайте КХЛ.
РИА Новости 10:22
Политика

В Польше возмутились тем, что страна может оказаться крупным донором фонда ЕС по борьбе с пандемией

В Европе активно обсуждается франко-немецкая инициатива, в рамках которой предлагается создать единый фонд ЕС по борьбе с пандемией и преодолению кризиса, с неё связанного.
Военное обозрение вчера в 11:25
2
Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
40
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
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Общество

Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России

Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа 25 мая в 11:14
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Происшествия

Автобэтмена отправили на поселение

Коммерсантъ 10:42
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Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
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