Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъВ России снизились цены на старые модели iPhone

10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше.
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Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

РИА Новостивчера в 12:50

В России резко упали цены на iPhone

URA.Ruвчера в 13:57

В России рухнули цены на старые iPhone

Российская газетавчера в 11:26

В России резко упали цены на старые IPhone

РЕН ТВвчера в 13:35

В России резко снизились цены на старые iPhone

RT на русскомвчера в 16:22

Всё ещё слишком дорого. Apple не хочет снижать локальные цены на iPhone даже для Китая

iXBT.com02:52

В России резко снизились цены на старые IPhone

Известиявчера в 14:23
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URA.Ru вчера в 20:29
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Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники в свою очередь впоследствии сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков - бывшем сотруднике администрации президента России, в прошлом работавшем в посольстве в США.
ТАСС 05:53
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Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ

"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", - сообщили Минтруде.
РИА Новости 04:30
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Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
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Ракета-носитель «Союз-6» станет второй ступенью перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Армия и оружие

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Транспорт

Регулярные «Ласточки» запустят между Москвой и Петербургом с 8 декабря

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В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
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Британский врач прописал таблетки, которые вызвали рак у пациентки

В Великобритании кардиолога обвинили в нарушении врачебной этики и причинении вреда здоровью пациентке.
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Волейбол

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал об особенностях стартающего сегодня чемпионата Европы среди мужских команд и задачах сборной России.
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Газета.Ru вчера в 18:02
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В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
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Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
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«Роскосмос» рассекретил архивные документы о начале лунной гонки

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