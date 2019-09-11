Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR. В начале продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей.

с чего всё началось

10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше.

В России снизились цены на старые модели iPhone

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Политика Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Политика Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.

Здоровье В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Шоу-бизнес Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.

Экономика Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Экономика Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.

Шоу-бизнес Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Кино Пётр Гланц рассказал в интервью, как отказался от миллиона рублей за озвучку Один из самых известных актёров озвучания в России Пётр Гланц («Дэдпул», «Остаться в живых») дал интервью изданию «Канобу», в котором, помимо прочего, рассказал о жизни в 90-е, пиратстве и студии «Фаргус», а также высказался о перспективах русского кино и попытках запретить мат.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.

Армия и оружие В российском МИД предупредили о риске ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил опасение о начале ядерной войны в современном мире, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".

Культура Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года» Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Экономика Медведев поручит создать новую систему управления финансами Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали на чемпионате Европы Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Турции в матче первого тура чемпионата Европы.

Экономика РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.