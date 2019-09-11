Гаджеты
КоммерсантъВ России снизились цены на старые модели iPhone
10 сентября компания Apple представила новые модели смартфонов. Цена iPhone 11 Pro составит от $999, iPhone 11 Pro Max — от $1099. iPhone 11 — от $699. Ожидается, что в России стоимость смартфонов традиционно будет выше.
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с чего всё началось
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR. В начале продаж в 2017 году 64-гигабайтные версии iPhone 8 и 8 Plus стоили 57 и 65 тысяч рублей.РИА Новостивчера в 12:50
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