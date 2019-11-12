Экономика
Аргументы и ФактыВ России снизились цены на свинину
Крупные производители в России заявили о падении отпускных цен на свинину, сообщает РБК. О снижении оптовых цен на свинину сообщили в группе «Черкизово».
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с чего всё началось
Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.РБК12 ноября в 01:01
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