Недвижимость

REGNUMREGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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В России снизились цены на вторичное жилье

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Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска

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Происшествия

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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

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РИА Новости вчера в 10:14
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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
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Общество

Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы

В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
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Здоровье

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Газета.Ru 03:01
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Происшествия

В Курской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом

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REGNUM вчера в 04:53
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

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Газета.Ru 12 июня в 05:08
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Наука

Ученые выяснили, почему одни горы выше других

Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
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Происшествия

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РБК вчера в 15:53
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
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Происшествия

Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны

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Эхо Москвы 04:03
Общество

За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
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Путешествия

В Греции решили принять туристов без потерь для безопасности граждан

Греция должна принять туристов, не подвергая опасности своих граждан, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 13 июня во время своего визита на Санторин, сообщает греческий телеканал Skai.
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
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Общество

Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы

Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
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Происшествия

Второй новосибирец погиб от удара молнии

Выяснятся все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее в этот же день погиб 25-летний сибиряк в поселке Коченево.
НДН.инфо вчера в 21:23
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
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Общество

839 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье за сутки

В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса, за весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека, сообщает оперативный штаб Московской области по Covid-19.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Хоккей

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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