Недвижимость
REGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.Коммерсантъ12 июня в 04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
Банки Сегодня12 июня в 05:37
Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска
Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Общество
В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 03:22
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный мужчина избил 7-месячного сына
В Екатеринбурге местный житель избил своего 7-месячного сына за крик в коляске.
Уральский меридиан 02:59
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru вчера в 01:10
Общество
Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы
В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
Каскад 04:58
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Пульмонолог рассказал, что людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией ждет длительное восстановление - из-за инфекции затрудняется работа дыхательной системы человека и поражаются его легкие.
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В Курской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 13 июня 2020, 11:53 — REGNUM В Курской области 13 июня зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:53
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Наука
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне.
РИА Новости 11 июня в 07:39
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Происшествия
Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны
Двойное убийство в Линчёпинге считается вторым самым громким преступлением в Швеции – первым было убийство премьер-министра Улофа Пальме.
Эхо Москвы 04:03
Общество
За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Путешествия
В Греции решили принять туристов без потерь для безопасности граждан
Греция должна принять туристов, не подвергая опасности своих граждан, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 13 июня во время своего визита на Санторин, сообщает греческий телеканал Skai.
ИА Красная Весна вчера в 12:21
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 01:43
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
Происшествия
Второй новосибирец погиб от удара молнии
Выяснятся все обстоятельства произошедшего. Отметим, ранее в этот же день погиб 25-летний сибиряк в поселке Коченево.
НДН.инфо вчера в 21:23
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
839 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье за сутки
В Подмосковье за сутки вылечили еще 839 человек после коронавируса, за весь период в регионе после инфекции выздоровели 16 573 человека, сообщает оперативный штаб Московской области по Covid-19.
РИАМО 04:18
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58