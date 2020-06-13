Недвижимость

REGNUMREGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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Авто

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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Большое внимание привлекли снимки Чимина (Jimin). Внимательные поклонники заметили, что на его теле появились новые татуировки.
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Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
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Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

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Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
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Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

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Два человека стали жертвами стрельбы в северо-восточной части американского города Атланта, сообщает телеканал Fox News.
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