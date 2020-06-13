Недвижимость
REGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.Коммерсантъ12 июня в 04:30
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