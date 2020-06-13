Недвижимость
REGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.Коммерсантъ12 июня в 04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска
Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Футбол
Муслеру увезли на скорой: вратарь сломал ногу
Спорт-Экспресс 15:39
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим.
МИР 24 05:31
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
Игры
Persona 4 Golden уже вышла в Steam
Трансляция Guerrilla Collective, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в одном потоке на Twitch.
Evo-rus.com вчера в 14:27
Игры
Star Citizen собрала уже больше 300 млн долларов
Игромания.ру 04:47
Происшествия
Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Марселе
Во французском Марселе акция протеста против расизма переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 16:46
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Космос
Toyota запатентовала луноход в России
Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
Телеканал 360° 03:13
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Армия и оружие
КСИР готовится атаковать коммерческие суда США в Персидском заливе
Как сообщает агентство, иранские вооруженные силы получили приказ идентифицировать и отслеживать несколько американских коммерческих судов в Персидском и Оманском заливах.
Вечерний курьер 08:01
Культура
У Чимина появились новые татуировки
Большое внимание привлекли снимки Чимина (Jimin). Внимательные поклонники заметили, что на его теле появились новые татуировки.
Popcake 12:55
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
Украина.ру 06:50
Футбол
АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК обыграл ОФИ в матче 28-го тура чемпионата Греции. В конце первого тайма Марко Ливайя забил первый гол.
Матч ТВ 14:14
Игры
Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01
Политика
Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции
Вопросы здоровья выше экономики Власти Франции руководствовались гуманистическими принципами, поставив вопросы здоровья жителей страны выше интересов экономики, когда принимали решение о карантине в связи с распространением коронавируса, заявил Макрон.
ТАСС 15:40
Здоровье
Медики Дагестана будут представлены к государственным наградам
Сегодня, 13 июня, глава Дагестана Владимир Васильев провел заседание оперативного штаба по коронавирусу, в рамках которого он сообщил, что медицинские работники Дагестана, которые работали в «красной зоне», будут представлены к государственным наградам.
Зори Табасарана вчера в 13:52
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Экономика
IKEA начала переговоры о возврате госпомощи в девяти странах
Шведский ретейлер IKEA ведет переговоры о возврате денег девяти странам, правительства которых поддержали компанию во время пандемии коронавируса, пишет Financial Times.
Forbes 10:17
Шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал о жизни ведущего после потери жены
Историк Евгений Спицын сообщил, как пережил утрату супруги его друг, телеведущий Андрей Норкин.
Народные новости 13:52
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45