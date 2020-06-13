Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.

с чего всё началось

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.

В России снизились цены на вторичное жилье

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Общество В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на $1,1 млн Лечившийся от COVID-19 в США 70-летний мужчина получил счет на $1,1 миллиона после двух месяцев пребывания в больнице, сообщает издание The Seattle Times 14 июня на своем сайте.

Общество Учёный не исключил мутации коронавируса в более агрессивную форму Коронавирус нового типа мутирует из-за выработки коллективного иммунитета и смены природных условий, при этом есть опасения, что мутации могут привести к появлению более агрессивных форм инфекции, рассказал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. 34

Авто Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки. 3

Шоу-бизнес Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7,4K

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 371

Общество В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 45

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 1,7K

Политика Болтон готовит бомбу для Трампа Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет. 201

Здоровье Молодой мужчина скончался от ковида в Челябинской области На утро 14 июня в регионе подтверждено 169 новых случаев, а общее число стало 4811 случаев. В медучреждениях области находятся 2269 человек. 2

Общество Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter. 667