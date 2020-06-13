Недвижимость

REGNUMREGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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ИА Красная Весна 05:11
Общество

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RT на русском 04:57
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Авто

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Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

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Авто

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Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 июня

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РБК 01:58
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Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Один из заразившихся коронавирусом вернулся из Литвы

В Калининградской области выявили коронавирус у пациента, который вернулся из Литвы.
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Происшествия

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Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
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Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

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РИА Новости 04:16
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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

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Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки

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News.ru вчера в 11:02
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Газета.Ru 03:01
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