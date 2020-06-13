Недвижимость

REGNUMREGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.
Коммерсантъ12 июня в 04:30

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В России снизились цены на вторичное жилье

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Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска

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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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В Новосибирске подорожали квартиры-студии

Om1.ruвчера в 08:36
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Политика

Путин ответил на критику поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки в Конституцию страны приведут к правлению олигархов, а также диктатуре.
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Футбол

Черчесов: Мы воспользовались сменой тренера сборной Испании на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании.
Нева Спорт 09:13
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"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
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Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Транспорт

Почти 60 тысяч проездных продлили в Москве за два дня

Почти 60 тысяч проездных для поездок на общественном транспорте продлили жители Москвы за два дня, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале.
Газета.Ru 08:42
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Политика

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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Театры

БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль

В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
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Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

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Ефремов выступил с видеообращением о ДТП

62инфо вчера в 02:05
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Происшествия

Иномарка на переходе в Воронеже сбила семью с ребенком

Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Здоровье

В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
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Тодоренко публично признала «все свои ошибки»

Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше.
ФАН 07:07
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Религия

Бывший «духовник Поклонской» отказался покидать монастырь

REGNUM 09:24
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Общество

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
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Общество

Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
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В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
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Политика

Полиция Армении начала задерживать сторонников оппозиции у здания СНБ

Известия 08:44
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Политика

Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула

Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 вчера в 11:44
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Общество

Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России

НТВ вчера в 03:17
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