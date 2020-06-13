Недвижимость
REGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
Читать в источнике
Оценить169
с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъ12 июня в 04:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска
Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
Банки Сегодня12 июня в 05:37
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки в Конституцию страны приведут к правлению олигархов, а также диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета
В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Футбол
Черчесов: Мы воспользовались сменой тренера сборной Испании на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Испании.
Нева Спорт 09:13
Политика
"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Транспорт
Почти 60 тысяч проездных продлили в Москве за два дня
Почти 60 тысяч проездных для поездок на общественном транспорте продлили жители Москвы за два дня, сообщает столичный департамент транспорта в своей Telegram-канале.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Театры
БДТ имени Товстоногова покажет первый в России Minecraft-спектакль
В воскресенье, 14 июня, в игровой вселенной Minecraft откроется БДТ имени Товстоногова.
Петербургский дневник вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Происшествия
Иномарка на переходе в Воронеже сбила семью с ребенком
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Здоровье
В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
Шоу-бизнес
Тодоренко публично признала «все свои ошибки»
Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше.
ФАН 07:07
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК 06:41
Общество
Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
Общество
В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19
Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 10:31
Политика
Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула
Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 вчера в 11:44
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в европейскую часть России
НТВ вчера в 03:17