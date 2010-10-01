Недвижимость

REGNUMREGNUMВ России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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с чего всё началось

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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Цены на вторичное жилье в России снизились

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Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

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Общество

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Происшествия

Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео

Бензовоз взорвался на скоростной трассе в китайской восточной провинции Чжэцзян.
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Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

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Известия вчера в 15:17
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
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Гаджеты

Средняя стоимость смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет

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REGNUM 05:56
Общество

Кабмин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Футбол

Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу

Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .
ФК Ростов 04:07
Политика

Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
Известия 06:12
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

Вести.Ru вчера в 18:37
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
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Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Общество

В России за сутки выявили более 8,8 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 тыс. 835 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
Мойка78 04:06
Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
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Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

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REGNUM 12 июня в 04:21
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Кино

Окончены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Съёмочная группа, создающая новую экранизацию романа Стивена Кинга «Дети кукурузы», окончила работу над кинолентой.
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Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
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Происшествия

Подмосковный маньяк-сантехник признался в семи убийствах

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Общество

Более 140 тыс. петербуржцев могут потерять работу из-за коронавируса

В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут потерять работу 144 тыс. горожан, что составляет около 4,5% всех занятых граждан в городе.
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