Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.

с чего всё началось

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.

В России снизились цены на вторичное жилье

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