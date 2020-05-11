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REGNUMREGNUMВ России снизились продажи автомобилей Lada

Тольятти, Самарская область, 11 мая 2020, 13:13 — REGNUM По итогам апреля 2020 года на российском авторынке было продано на 69% меньше новых автомобилей АвтоВАЗа, чем за апрель 2019 года. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба компании. Всего в России за прошлый месяц было продано 10 055 машин Lada.
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