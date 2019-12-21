Экономика
Газета.RuВ России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сведения платформы фискальных данных "Такском". Как стало известно, средняя цена за кг этих фруктов в эти дни уменьшилась на 2% и достигла 84,8 рублей.
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с чего всё началось
Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Аналитики при этом отмечают, что, несмотря на снижение спроса на мандарины в начале декабря, ближе к Новому году ситуация может измениться. Так, в конце декабря прошлого года продажи мандаринов выросли в два раза по сравнению с началом месяца.RT на русскомвчера в 23:00
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Владимир Путин подчеркнул, что к нему часто обращаются с вопросом о том, откуда на позициях ДНР и ЛНР тяжелая артиллерия и танки.
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По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
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Обновленный внедорожник Lada 4x4 получил ряд неожиданных доработок.
Экономика
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Отец Евгения Манюрова, который устроил стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что у его сына были отношения с девушкой, однако он с ней расстался.
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
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Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, евро — на 21
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
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