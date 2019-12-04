Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России снизились продажи вина и водки

Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании. Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%. По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне стали меньше покупать вино и водку

Телеканал 360°01:26

В России снизились продажи водки

Национальная служба новостей01:11

В России снизились продажи вина и водки

RT на русскомвчера в 22:00

В России уменьшились продажи вина и водки

Говорит Москвавчера в 23:55

В России сократились продажи вина и водки

Газета.Ruвчера в 23:47

Продажи вина и водки сократились в РФ

News.ruвчера в 23:00

В России сократились продажи водки и вина

REGNUM00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая родила третьего ребенка

Комсомольская правда вчера в 14:00
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Общество

Депутат заявил о бессмысленности работы в Госдуме ради «понтов»

Петров отметил, что становиться депутатом Госдумы ради получения служебных квартир или "других понтов" бессмысленно, поскольку квартиры представляют собой "советское жилье, построенное в 1990-е годы".
Московский Комсомолец 03:27
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Общество

Завтра выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение

В Чувашии для участия в итоговом сочинении зарегистрировались 5783 человека.
ГТРК Чувашия вчера в 05:46
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

В среду в Заводском районе Саратова в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.
Российская газета 03:29
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

Известия 01:16
Политика

Найден виновный в «оглуплении» украинцев

«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
Lenta.ru 01:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей второй беременности

Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
Летидор вчера в 14:26
Киберспорт

Valve заморозила разработку In The Valley of Gods от авторов Firewatch

Около месяца назад фанаты и сами начали догадываться, что разработка In The Valley of Gods прекратилась: бывшие сотрудники студии внезапно убрали упоминание игры со своих личных страниц в социальных сетях, а позже при анонсе Half-Life: Alyx стало известно, что многие работники Campo Santo участвуют в этом проекте.
Gmbox.ru 02:48
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Политика

На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя

В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
РИА Новости Крым вчера в 12:24
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Кино

Опубликован тизер-трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала в YouTube первый тизер-трейлер фильма «Черная вдова». Главную роль в фильме исполнила Скарлетт Йоханссон.
Rambler News Service вчера в 05:37
Кино

Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»

Студия Fox готовит очередной фильм франшизы «Планета обезьян» и уже определилась с кандидатурой режиссера — кино поставит Уэс Болл, в послужном списке которого числится трилогия «Бегущий в лабиринте».
Кinomania вчера в 18:19
Происшествия

В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
BFM.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Фотографии обнаженной Риты Дакоты появились в интернете

Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
iReactor вчера в 07:55
Авто

Михаил Исаев объяснил покупку 11 иномарок «оптимизацией затрат»

Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ИА "Взгляд-инфо" покупку за бюджетный счет 11 иномарок для нужд мэрии.
Взгляд-инфо 03:18
Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Российская газета 01:38
Общество

В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ

В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском вчера в 22:59
Политика

Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Lenta.ru вчера в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное