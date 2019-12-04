Экономика
RT на русскомВ России снизились продажи вина и водки
Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании. Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%. По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.
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с чего всё началось
В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которой ознакомился RT.RT на русскомвчера в 22:00
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