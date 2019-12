Около месяца назад фанаты и сами начали догадываться, что разработка In The Valley of Gods прекратилась: бывшие сотрудники студии внезапно убрали упоминание игры со своих личных страниц в социальных сетях, а позже при анонсе Half-Life: Alyx стало известно, что многие работники Campo Santo участвуют в этом проекте.