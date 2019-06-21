Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.
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Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Комсомольская правда07:22

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

РБК00:40

Исследование: в России снизились продажи водки

Московский Комсомолец05:06

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Интерфакс04:44

Россияне остались верны чекушкам

Lenta.ru04:33

Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАСС03:45

Аналитики сообщили о росте продаж алкоголя в России в 2019 году

Известия06:46
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:15, Ашберн
Экономика

ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
ФАН 07:10
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Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставлять сведения о локализации базы данных российских пользователей.
Газета.Ru 07:57
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Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Биатлон

IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Вести.Ru 07:39
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Биатлон

Мартен Фуркад вступил в словесную перепалку с Анфисой Резцовой

За несколько часов до начала чемпионата мира по биатлону разгорелся конфликт между лидером французской сборной Мартеном Фуркадом и прославленной советской биатлонисткой, трехкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой.
Вести.Ru 05:37
Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Футбол

Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме

Kazanfirst.ru вчера в 09:02
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев

Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

РБК 04:01
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Интернет

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Экономика

ЦБ хочет контролировать правила продажи финансовых продуктов

Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
Коммерсантъ 07:49
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

В Кремле не видели фотографий застолья в колонии с убийцей Немцова

РИА Новости 04:48
Общество

«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Газета.Ru 03:52
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Происшествия

В Петербурге гражданин РФ осужден на 14 лет за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд в четверг огласил приговор в отношении гражданина РФ Виктора Прозорова, признав его виновным в государственной измене и приговорив к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 06:28
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
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Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2

Lenta.ru 04:19
Культура

В Музее русского импрессионизма откроется выставка Юрия Анненкова

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Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Политика

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку

Саджид Джавид подал в отставку с поста министра финансов Великобритании, сообщает BBC.
Вести.Ru 07:28
Армия и оружие

Столтенберг угрожает ответом НАТО на «развертывание ракет 9М729»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ответит на «развертывание ракет 9М729», соблюдая контроль над вооружениями.
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