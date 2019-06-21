Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.
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с чего всё началось

Россияне стали покупать больше алкоголя в маленькой таре

Лидером роста аналитики Nielsen называют джин: его продажи за год увеличились на 27% в натуральном и на 26% в денежном выражении. Существенный рост показали также виски и текила — на 15 и 11% в натуральном и на 15 и 9% в денежном выражении соответственно.
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