Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

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