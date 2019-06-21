Экономика
ИнтерфаксВ России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
На проекте герба очертания карты смещено с России на европейскую часть материка.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Политика
Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
В Конституции надо обязательно прописать положение об индексации пенсий, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
Ляйсан Утяшева рассказала о минусах жизни в США
Ляйсан Утяшева рассказала о минусах жизни в США Утяшева назвала немало недостатков, которые "всплыли" во время ее пребывания в Америке.
Происшествия
Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену
По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Гаджеты
Apple в 2020 году хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом
СМИ узнали о больших финансовых амбициях американской корпорации Apple. В этом году она намерена увеличивать продажи iPhone на 50 процентов.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
В России вылечили больного коронавирусом китайца
Уточняется, что жена и дочь выздоровевшего гражданина КНР пока находятся под наблюдением российских врачей.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Политика
Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Шоу-бизнес
Невозможно узнать: Адель стала похожа на Ким Кардашьян
Как решили фанаты, некогда дородная Адель теперь напоминает скорее Ким Кардашьян.
Игры
Diablo 4 подождёт – эффектный трейлер Wolcen: Lords of Mayhem
В сети появился релизный трейлер финальной версии дьяблоида Wolcen: Lords of Mayhem на движке Cry Engine.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Футбол
ЦСКА отказался подписывать контракт с Караевым
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Футбол
Колесниченко отправился на третий сбор с ЦСКА
ЦСКА вылетел на третий учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в испанском Кампоаморе до 23 февраля.
Авто
BMW отозвала машины в России из-за проблем с подушками безопасности
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Происшествия
В Москве на станции метро «Марьина Роща» погиб мужчина
Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Марьина Роща" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.