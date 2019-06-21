Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen. Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.
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Продажи джина в России выросли более чем на 25 %

Комсомольская правда07:22

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Московский Комсомолец05:06

В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

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Аналитики сообщили о росте продаж алкоголя в России в 2019 году

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Исследование: россияне стали чаще пить любой алкоголь, кроме водки

ТАСС03:45

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