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REGNUM
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

Москва, 7 августа 2020, 01:40 — REGNUM Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата.В источнике
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Lenta.ru

Российская экономика стала более открытой

Lenta.ru03:12
Компания

Расходы российской экономики на вооружение опустились ниже 5% ВВП

Компания03:08
Телеканал 360°

Расходы экономики России по «секретным» статьям упали ниже 5% ВВП

Телеканал 360°20:19
RuNews24.ru

Россия сократила расходы в экономике по «закрытым» разделам

RuNews24.ru02:29
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

REGNUM18:40
Долг.рф

Россия стала меньше тратить на «секретные категории»

Долг.рф17:14
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

РБК17:00

Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Парламентская газета02:31

Банки заявляют о резко возросшем интересе ФНС к счетам клиентов

Российские банки заявляют, что после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса резко увеличился объем требований налоговых органов на предоставление им информации о счетах банковских клиентов, следует из обращения Ассоциации банков России (АБР) на имя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), которое есть в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ20:16

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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