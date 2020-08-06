В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам
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Москва, 7 августа 2020, 01:40 — REGNUM Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата.В источнике
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