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REGNUM
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В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

Москва, 7 августа 2020, 01:40 — REGNUM Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата.В источнике
С чего всё началось
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

Закрытые расходы на системы вооружения и продукты интеллектуальной собственности в номинальном выражении составили 4,83 трлн руб. в 2018 году, следует из расчетов РБК. Доля указанных расходов от номинального размера ВВП в текущих ценах составила 4,6%.
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