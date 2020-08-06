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REGNUM
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

Москва, 7 августа 2020, 01:40 — REGNUM Объём расходов российской экономики по «закрытым» категориям составил в 2018 году 4,83 трлн рублей, то есть уменьшился до 4,6% ВВП. Об этом 7 августа сообщает РБК со ссылкой на собственные расчёты по данным Росстата.В источнике
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Телеканал 360°

Расходы экономики России по «секретным» статьям упали ниже 5% ВВП

Телеканал 360°20:19
Lenta.ru

Российская экономика стала более открытой

Lenta.ru03:12
RuNews24.ru

Россия сократила расходы в экономике по «закрытым» разделам

RuNews24.ru02:29
Газета.Ru

«Секретный» раздел российской экономики сократился до 4,6% ВВП

Газета.Ru03:31
REGNUM

В России снизились расходы в экономике по «закрытым» разделам

REGNUM18:40
Долг.рф

Россия стала меньше тратить на «секретные категории»

Долг.рф17:14
РБК

Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

РБК17:00

В РФ сочли «украинской постановкой» задержание в Белоруссии 33 россиян

Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания в Белоруссии более 30 экс-участников частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер", подозреваемых в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике, утверждает газета "Комсомольская правда" ("КП").
Интерфакс19:13

СК проводит проверку после смерти девочки в «захваченном» монастыре

Свердловские следователи начали проверку после смерти девочки в Среднеуральском монастыре, данных о криминальном характере случившегося нет, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
РИА Новости03:49
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолецвчера в 17:02
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В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 23 августа

В Челябинской области режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 23 августа Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Алексей Текслер.
Российская газета03:27
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с некоторыми странами

Решение о восстановлении ограничений на въезд в страну для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры приняли в правительстве Финляндии, 6 августа сообщили в пресс-службе правительства.
ИА Красная Веснавчера в 10:06
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