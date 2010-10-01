В России с период с 27 апреля по 1 мая снизились розничные цены на бензин марки Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо.

В России снизились розничные цены на бензин

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