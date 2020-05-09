Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ России снизились розничные цены на бензин

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр. Стоимость Аи-95 также опустилась на 4 коп.— до 45,9 руб. Дизельное топливо подешевело на 8 коп. до 47,97 руб.
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Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр.
ТАСС04:24

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В России подешевел бензин

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Цены на бензин в Южной Корее падают пятнадцатую неделю подряд

REGNUM09 мая в 06:33

В России снизились розничные цены на бензин

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Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

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Цены на бензин в России продолжили снижаться и в первую неделю мая — Росстат

Брянск.Ньюс09 мая в 09:47

В России упали цены на бензин

Smolnarod.ru09 мая в 09:16

В России снизились цены на бензин

ФедералПресс07:17
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Комментарии

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ИА Красная Весна 02:19
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Политика

Лукашенко пригласил главу ВОЗ посетить Белоруссию

Лукашенко по телефону пригласил гендиректора ВОЗ посетить Белоруссию, он согласился, обещал приехать после пандемии COVID-19 – пресс-служба президента Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе

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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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Политика

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

По мнению депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, МИД Украины стал "рассадником шизофрении", который распространяет "полуфашистскую тупость", передает РИА Новости.
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Гаджеты

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Происшествия

В Челябинске полицейский арестован за избиение задержанного

В отделе полиции сотрудник нанёс ему травмы. Полицейскому предъявлено обвинение. Арестован он по ходатайству следователей.
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Наука

В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
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Общество

Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
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В ВОЗ увидели стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в России стабилизируются, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в интервью агентству Bloomberg.
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Общество

На Кубани с 23 мая отменят пропускной режим внутри муниципалитетов

Краснодар, 12 мая 2020, 13:17 — REGNUM Пропускной режим и режим самоизоляции внутри муниципалитетов Краснодарского края будет отменён с 23 мая.
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Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube

Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
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Трехкратный оптический зум появится в новом iPhone 12 Pro

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Общество

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Путин назначил нового заместителя председателя СК

Генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов назначен заместителем председателя Следственного комитета (СК) России, соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга обнаружили коронавирус

В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга среди сотрудников был обнаружен коронавирус. Об этом E1.RU сообщил источник.
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Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
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Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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