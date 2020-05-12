Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая 2020 года снизились по сравнению предыдущей неделей на 4 копейки и составили 42,7 рубля за литр.

с чего всё началось

Цены на бензин Аи-95 опустились также на 4 копейки - до 45,9 рубля за литр, а дизельное топливо подешевело на 8 копеек, до 47,97 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Бензин Аи-92 в России с 4 по 8 мая подешевел на 4 копейки

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